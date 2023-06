Il Cagliari non sta con le mani in mano. L’obiettivo è quello di consegnare chiavi in mano a Ranieri una squadra competitiva, anche se, prima di comprare, il diesse Bonato sta definendo alcune operazioni in uscita di un certo peso.

Cominciamo da Bellanova al Torino: affare pressoché chiuso. Sulla base di 7 milioni più i bonus, legati a presenze, reti e altre condizioni. C’è da attendere il sì del giocatore che, probabilmente, aspetterà per qualche giorno un rilancio dell’Inter.

Resta il fatto che tra Giulini e Cairo c’è un accordo per l’esterno che, proprio ai granata, ha segnato un anno fa, il 27 febbraio 2022, il suo primo gol in Serie A quando indossava la maglia del Cagliari. E fu quella una giornata trionfale, forse l’ultima che si ricordi nella massima serie, per i colori rossoblù, visto che all’Olimpico Grande Torino arrivò una vittoria per 2-1.

Quanto a Marin, anche lui per circa 7 milioni sarebbe prossimo al ritorno all’Empoli: la società del presidente Corsi sta monetizzando dalla cessione di Vicario al Tottenham, cosa che renderà possibile il reperimento di liquidità per il mercato prossimo venturo, visto che dalla vendita del portiere arriveranno circa 20 milioni.

E mentre il giovane Veroli giocherà con il Catanzaro la prossima stagione in Serie B, è da capire se Desogus resterà al Pescara di Zeman (Serie C) oppure se tornerà alla base. Staremo a vedere.

