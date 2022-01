Ieri il primo allenamento, poi le prime parole da rossoblù per Baselli, il centrocampista acquistato a titolo definitivo dal Torino.

Con Mazzarri ha fatto molto bene al Toro per due anni, quindi il tecnico è stato molto probabilmente decisivo per il suo arrivo in rossoblù, dopo un paio di stagioni in sordina per via degli infortuni e perché quest’anno è stato chiuso da Lukic, Pobega e Mandragora.

"Ringrazio il presidente e tutta la società perché mi hanno voluto fortemente qui e io non ho avuto dubbi - spiega il centrocampista al sito del club -. Ho avuto già il piacere di conoscere i compagni, mentre il mister già lo conoscevo. Le sensazioni sono buone, ho visto un gruppo unito, anche nelle ultime partite ho notato che c'è una bella sintonia, l'importante è remare tutti dalla stessa parte”.

I presupposti per fare risultati “ci sono tutti, ma è il campo a parlare, quindi bisogna essere concentrati, questo il mister lo sa bene e ho visto che ha già dato la sua impronta alla squadra”.

Tra i due c’è sintonia: “Mazzarri conosce bene le mie caratteristiche, sa quello che posso dare in fase offensiva, ma anche in quella difensiva, magari di stare attaccato all'uomo - spiega -. Non vedo l'ora di iniziare, ho tanta voglia di rimettermi in gioco dopo due stagioni un po' sofferte, ma adesso sto bene e ho voglia di giocare e di aiutare la squadra".

(Unioneonline/L)

