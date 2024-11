Aveva saltato le partite di settembre per un intervento programmato e quelle di ottobre per un infortunio, ora Nicolò Barella è pronto a vestire di nuovo la maglia azzurra a quattro mesi e mezzo dall’ultima volta, nella sfortunata gara con la Svizzera costata l’eliminazione dagli Europei. Il centrocampista cagliaritano lo farà di nuovo stasera alle 20.45 a Bruxelles in Belgio-Italia, quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Uefa Nations League. Agli Azzurri basta un punto per andare ai quarti, altrimenti tutto rimandato a domenica quando al Meazza arriverà la Francia.

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia, ha anticipato come in formazione Barella avrà sarà titolare e da trequartista: «Ci vuole un giocatore che sappia interpretare bene quel ruolo, legare il centrocampo con le ripartenze della squadra, saper scambiare posizione con gli altri, che abbia attitudini offensive. Barella ha tutto questo, lo aspettavamo ed è probabile che sarà in campo». Come mezzala, invece, probabile la presenza del suo compagno all’Inter Davide Frattesi.

Ieri il gruppo della Nazionale, il commissario tecnico e il presidente federale Gabriele Gravina hanno reso omaggio, con un minuto di silenzio alle vittime della strage del maggio 1985 all’Heysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Tutti i calciatori che scenderanno in campo, ovviamente non erano nati ma conoscono bene quel dramma. «È stata una tragedia tremenda: faremo di tutto in campo per onorare la memoria di chi non c'è più", promette Andrea Cambiaso, a fianco di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di ieri. Mentre il ct ha avuto un pensiero per il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma, ufficiale questo pomeriggio: «Ha la conoscenza profonda di quei luoghi, viene da Testaccio. È una scelta fatta bene. Credo che lui abbia tutto il necessario per poter fare bene e risolvere le cose».

Queste le probabili formazioni di Belgio-Italia: calcio d’inizio alle 20.45, arbitra il rumeno Radu Petrescu.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; De Cuyper, Faes, Debast, Theate; Onana, Mangala; Bakayoko, Trossard, Openda; Lukaku. Commissario tecnico: Tedesco.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Rovella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Barella; Retegui. Commissario tecnico: Spalletti.

