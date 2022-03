Cagliari al lavoro ad Asseminello, nonostante la sosta per le Nazionali, per preparare la sfida di domenica 3 aprile a Udine (ore 15).

Una buona notizia per Mazzarri è il rientro in gruppo di Daniele Baselli, negativizzatosi dal Covid. Lavoro parzialmente in gruppo anche per i lungodegenti Rog e Walukiewicz. Soprattutto quello del croato sarebbe un rientro importante per il finale di campionato, anche se bisogna andarci coi piedi di piombo visto che l’ex Napoli è reduce da un calvario iniziato addirittura a dicembre 2020. Personalizzato per Luca Gagliano.

Ad assistere all’allenamento odierno c’era anche il presidente Tommaso Giulini. Agli ordini di Mazzarri la squadra ha iniziato in palestra con dei circuiti di forza, poi i calciatori sono scesi in campo per un lavoro di tipo atletico, a seguire esercitazioni tecniche e sul possesso palla. Per chiudere, partitelle a tema.

