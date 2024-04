Giornata intensa all’Olbia Calcio, che dopo aver esonerato Marco Gaburro sostituendolo col tecnico della Primavera Oberdan Biagioni per provare ad agganciare i playout a 4 giornate dalla fine del campionato di Serie C, annuncia la revisione dei conti per far luce su alcune anomalie amministrative, tirando in ballo l’ex presidente Alessandro Marino.

“Solo dal 20 marzo 2024, Guido Surace è presidente e amministratore delegato dell'Olbia Calcio 1905 s.r.l. Il consiglio d’amministrazione della società ha ritenuto di sostituire così il signor Alessandro Marino anche a causa di alcune anomalie amministrative emerse in tempi recenti”, esordisce il comunicato ufficiale emesso questo pomeriggio.

“Le dimissioni del signor Marino erano arrivate il 17 marzo, ossia il giorno prima delle scadenze dei pagamenti che l'Olbia Calcio deve sempre eseguire anche nel rispetto delle regole della Figc. Abbiamo subito iniziato una verifica della gestione amministrativa e rinvenuto altri casi come quelli già emersi prima delle dimissioni: la contabilità appare incompleta e sono emerse situazioni incerte ai fini di alcuni (specifici) settori della vita sociale. Ovviamente – si legge ancora nella nota – il signor Marino ci dovrà qualche spiegazione, al di là delle conferenze stampa che possa nel frattempo intrattenere”.

Intanto, Marino, contattato per la replica, preferisce non commentare. Mentre le dichiarazioni in merito dell’Olbia Calcio targata SwissPro non finiscono qui. “Uno studio legale e una società di revisione specializzata stanno conducendo una ispezione completa degli affari del club. Dopo queste verifiche e dopo aver compreso se ci siano responsabilità e a chi vadano ricondotte, renderemo noti i passi ulteriori che si renderanno opportuni e necessari, inclusi il coinvolgimento di autorità federali o giudiziarie”, prosegue il comunicato. “Nel frattempo, il consiglio di amministrazione e la dirigenza del club, guidati dal dottor Surace, sosterranno la squadra e il club senza risparmiarsi”.

Infine, il messaggio alla piazza: “I sostenitori della squadra e tutti coloro che sentono la squadra hanno visto SwissPro svolgere tutti i passi necessari per sostenere il club, dentro e fuori, investendo tutte le risorse necessarie. Abbiamo un futuro importante davanti a noi, che comprende anche la realizzazione del nuovo stadio: i progetti sono in rapida progressione. Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi risultato sul campo e impegnati a costruire una solida base per il futuro, perché solo chi mette i soldi ci crede: gli altri, ecco, magari avendone semmai incassati, dovranno spiegare qualcosa. Forza Olbia. Olbia Calcio 1905 S.r.l.”.

