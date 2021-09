Ancora problemi per Dazn, questo campionato sta diventando un calvario per gli abbonati.

Ondata di proteste sui social in occasione delle partite odierne delle 18.30, Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Per mezz’ora circa praticamente tutti gli utenti non sono riusciti a seguire in streaming gli incontri, che a quanto si evince da molti commenti sui social, erano visibili solo su mobile.

In poco tempo sui social è montata la protesta, e l’emittente è diventata trending topic su Twitter.

Al posto delle immagini del match appariva la scritta che segnalava “la presenza di un’anomalia che Dazn sta cercando di risolvere al più presto”.

Dazn si è prontamente scusata e questa volta ha anche annunciato un indennizzo: "Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30 - si legge in una nota dell’emittente -. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo".

(Unioneonline/L)

