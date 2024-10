Non è mai troppo tardi, anche per laurearsi.

Lo sa bene l’ex giocatore del Cagliari Massimo Gobbi, che è diventato “dottore” in Economia all’età di 43 anni (che saranno 44 il prossimo 31 ottobre).

È stato lo stesso Gobbi, che ha vestito la maglia rossoblù dal 2004 al 2006 collezionando 71 presenze e mettendo a segno 5 reti, per poi passare alla Fiorentina e al Chievo e soprattutto al Parma (dove ha collezionato oltre 170 partite), a dare l’annuncio del risultato conseguito ai suoi follower su Instagram.

“The best investment you can make is in yourself” (il miglior investimento che puoi fare è in te stesso”) la didascalia che accompagna una foto che lo ritrae sorridente con in mano la tesi e, sulla testa, l’immancabile alloro.

