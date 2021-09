L’Olbia torna ad Ancona a 45 anni di distanza dall’ultima volta, ma il ritorno nelle Marche è tutt’altro che dolce.

Per la squadra di Max Canzi la trasferta della seconda giornata del campionato di Serie C si risolve in una sconfitta: bianchi piegati 2-1 questo pomeriggio allo stadio "Del Conero" dall’Ancona Matelica, che al debutto aveva perso il derby dell’Adriatico contro il Pescara e che alla prima davanti al suo pubblico, accorso numeroso, passa due volte con Moretti prima che Ragatzu accorci le distanze.

Accade tutto nella ripresa, caratterizzata da nervosismo e cartellini come se piovesse: espulso Palesi per doppia ammonizione e Moretti e La Rosa per reciproche scorrettezze con rosso diretto. La sfida finisce 10 contro 9, mentre i galluresi, dopo il successo all’esordio contro la Pistoiese, incassano la prima sconfitta non senza colpe: nella settimana che porta al match casalingo con la Viterbese ci sarà da lavorare molto sugli errori, in difesa come in attacco.

