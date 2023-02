Gruppo tra gli uomini della squadra e legame con i tifosi sugli spalti. Claudio Ranieri sta provando a riscrivere i codici di comportamento del Cagliari dopo il periodo, precedente al suo arrivo, che aveva visto uno scollamento clamoroso tra il club e il popolo rossoblù.

Ci tenta con i suoi modi da gentiluomo. E lo ha fatto anche stamattina ad Asseminello, durante l’allenamento al quale hanno potuto presenziare coloro che avevano assistito alla gara del campionato Primavera tra Cagliari e Frosinone: per loro spalti aperti durante la sessione di allenamento mattutino, in vista del match col Benevento in programma sabato alle 14.

Il tecnico si è avvicinato alla tribuna per ringraziare i presenti. E ha aggiunto: «Spero che vi piaccia quello che facciamo». Ovvia la reazione di sostegno da parte del pubblico. Qualcuno grida: «Siamo qui soprattutto per lei, mister». Al che Ranieri puntualizza: «Per loro, per loro», dice indicando la squadra che sta rientrando negli spogliatoi.

