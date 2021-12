Quella contro il Cagliari “è una gara delicata perché ci sono le vacanze. Son tutti impegnati a preparare regali e valigie, ma la cosa importante invece è restare concentrati. Anche perché il Cagliari, come valori tecnici, non merita la classifica che ha”.

Parola di Max Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa prima della sfida infrasettimanale contro i rossoblù.

“Prendiamo ad esempio gli attaccanti – ha spiegato Allegri - Keita, Joao Pedro e Pavoletti, sono tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in giù. A metà campo ci sono giocatori bravi. E se crediamo che domani sia una partita facile perché han perso 4-0 con l'Udinese in casa, sbagliamo perché il Cagliari ha dei valori tecnici che non rispecchiamo la classifica. Non ci possiamo permettere un altro passo falso in casa".

Obiettivo dei bianconeri, ha spiegato il mister, è chiudere il 2021 con un successo: "Vediamo di vincere, poi ci prepariamo per gennaio. Il 28 febbraio potremo dire se siamo in lotta per le prime quattro posizioni o se siamo staccati".

Allegri ha parlato anche del caso De Ligt, aperto dalle dichiarazioni di Mino Raiola, secondo cui il difensore olandese sarebbe pronto per “un nuovo step”, dunque a dire addio a Torino.

“De Ligt è pronto per un ulteriore passo? Sì, far gol domani", ha commentato Allegri. Aggiungendo: “Posso dire che sta crescendo che ha fatto due ottime partite, a Bologna due interventi da grande difensore, ha 22 anni e non può che migliorare, poi il mercato si vedrà".

