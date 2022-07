Maurizio Sarri fiutò subito il talento quando allenava la Juventus, fu il primo a convocarlo in Serie A, proprio contro il Cagliari. A dargli la prima vera chance in bianconero, l’anno successivo, fu, però, Andrea Pirlo (col quale giocò quattro partite, più una in Coppa Italia).

La passata stagione l’esordio tra i cadetti, Alessandro Di Pardo si è diviso tra Vicenza e Cosenza totalizzando in tutto 29 presenze, 1 gol e l’interesse dei rossoblù che sperano di aver trovato il nuovo Bellanova (passato nel frattempo all’Inter). È il primo acquisto dopo la retrocessione, arriva in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Si fa strada inizialmente come mezzala, per poi spiccare il volo da esterno, sia alto che basso.

Sarà presumibilmente il terzino destro della squadra di Fabio Liverani che lo ha già apprezzato in questi primi allenamenti nel centro sportivo di Assemini.

Nato a Rimini 23 anni fa (spegnerà le candeline tra venti giorni), Di Pardo ha nel curriculum anche due campionati in Serie C con la Juventus Under 23 con cui ha vinto una Coppa Italia di categoria.

La DIRETTA della conferenza stampa di presentazione dalla sala interviste della Unipol Domus e quindi le sue prime dichiarazioni da giocatore del Cagliari:

