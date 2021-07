Il Lanusei ha firmato un altro colpo di mercato in vista del prossimo campionato di Serie D.

Il nuovo arrivato è Tomas Agustin Paschetta. L’atleta, originario di Mercedes (Buenos Aires) ma di nazionalità italiana, è un difensore classe 1993 cresciuto nel settore giovanile nel Nueva Chicago, arrivando a vestire la maglia della prima squadra (Nacional B). In seguito, dalla stagione 2019 in poi ha giocato con il Fenix, nella Serie B argentina. L’operazione è stata portata a termine grazie alla collaborazione dell’intermediario Lautaro Tarquino.

In Eccellenza, la Nuorese si è assicurata le prestazioni del forte ed esperto centrocampista Stefano Demurtas (Ghilarza, classe 94). Cresciuto calcisticamente nel Cagliari, dove è arrivato sino alla Primavera, nella sua carriera ha vestito le maglie di Montichiari e Porto Torres in D, poi Tharros, Ghilarza e Carbonia, dove ha vinto il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia. Nella passata stagione ha iniziato col Ghilarza per poi finire al Guspini.

© Riproduzione riservata