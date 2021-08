L'attaccante Davide Gaetani è il nuovo acquisto del Lanusei che prepara la stagione di Serie D. Veloce, vede la porta come pochi. Pugliese di origine approda in Ogliastra per fare tanti gol. "Ho scelto Lanusei perché mi hanno parlato benissimo della società, un modello per la categoria. Sono contento di mettermi a disposizione di mister Campolo. Personalmente, la sfida che mi pongo per quest’anno è arrivare in doppia cifra con i gol. Voglio ricambiare la fiducia che mister e società mi stanno dando”.

La Nuorese non si ferma. La società ha tesserato, grazie all'intermediazione con Lautaro Tarquinio, il centrocampista argentino Felipe Josè Roccuzzo (La Plata, classe ‘95). Cresciuto nelle giovanili de El Gimmasia y Esgrima La Plata, ha esordito in prima squadra nella Serie A argentina. In Europa ha giocato in Svizzera con il Bellinzona per poi rientrare in sud America, militando nella Federal B Argentina. Acquistato anche il difensore Manfredi. Il nuovo allenatore Cantara ha sicuramente a disposizione una squadra per poter aspirare alla Serie D.

Carbonia, Arbus e Sant’Elena corteggiano il portiere Riccardo Pisu (2004). Il tecnico Claudio Meloni resta sulla panchina del Cus Cagliari. Diego Meloni resta in sella all’Uragano Pirri. Potrebbe rientrare il bomber Filippo Chiai. Roberto Mennella rimane sulla panchina del Decimoputzu.

© Riproduzione riservata