La Asd Lanusei ha raggiunto l’accordo con il portiere argentino, Lucas Emmanuel Cardoso, nell’ultima stagione in forza all’Insieme Formia. Il portiere, classe 92, è cresciuto calcisticamente in Argentina, giocando per importanti realtà sportive del calibro del Banfield in Primera Division, Brown De Adrogue in Primera B Nacional, Deportivo Armenio in Primera B Metropolitana e poi quelle di America, Independiente, Sportman nel campionato Argentino B.

“Sono contento di far parte del Lanusei – dice Cardoso in un comunicato della società -, quello che è stato determinante nella scelta è stata la fiducia del mister e la serietà della società, che ha sempre ottenuto risultati importanti. Mi hanno parlato molto bene della realtà sportiva e sarà una buona opportunità per dimostrare il mio valore. Mi impegnerò per dare sempre il massimo! Sono contento per questa nuova avventura!”.

Con l'arrivo di Cardoso potrebbe partire La Gorga, titolare nelle ultime stagioni tra i pali della porta ogliastrina. Per lui, tante richieste.

Alessio Lazazzera resta al Lanusei. La società lo ha confermato anche per la prossima stagione convinta delle sue qualità. Il ragazzo è pronto per la nuova sfida, determinato a fare bene: "Sono molto contento di continuare questo percorso con il Lanusei Calcio che lo scorso anno – dice Lazazzera - a causa di problemi fisici non è stato dei migliori. Ringrazio ancora la società per la nuova opportunità concessa e darò il massimo per la maglia, la città e i tifosi per arrivare all'obiettivo prefissato. Spero di levarmi tante soddisfazioni sia a livello di squadra che personali”.

© Riproduzione riservata