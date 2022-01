Divorzio tra Diego Godin e il Cagliari Calcio.

Il club e il difensore uruguaiano hanno infatti raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Termina dunque l’avventura in Sardegna del calciatore 35enne, ex Atletico Madrid ed ex Inter.

Arrivato nell’Isola nel settembre 2020, Godin lascia la squadra di Mazzarri dopo aver totalizzato 40 presenze.

Il rapporto con la società si è incrinato irrimediabilmente dopo le deludenti prestazioni dello scorso dicembre, culminate con la debacle dei rossoblù nella sfida contro l’Udinese (0-4).

"Epurato” e messo fuori squadra, il giocatore era quindi partito per l’Uruguay, dove ha trascorso le feste, allenandosi da solo.

Per Godin, che in questi giorni è anche risultato positivo al Covid, una nuova avventura all’Atletico Mineiro.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata