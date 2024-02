Esattamente 19 anni fa – il 9 febbraio 2005 – fa il Cagliari decideva di ritirare per sempre la maglia numero 11.

Un Omaggio, con la o maiuscola, al giocatore più iconico e rappresentativo della storia del club rossoblù: Gigi Riva, che con quella maglia e con quel numero ha regalato alla Sardegna e all’Italia tutta momenti indimenticabili.

Un tributo avvenuto allo stadio Sant’Elia, davanti a migliaia di persone. Una festa di popolo per l’inarrivabile campione, morto lo scorso 22 gennaio, all’età di 79 anni (TUTTI GLI ARTICOLI).

Per chi lo ha visto giocare non c’è alcun dubbio: è stato un Mito. Chi non ha avuto il privilegio di vederlo calcare i campi da gioco deve, purtroppo per lui, accontentarsi di vecchi filmati. E dei numeri: lo Scudetto 1970, 3 titoli di capocannoniere, 1 Campionato Europeo con la Nazionale, un secondo posto ai Mondiali, 289 presenze e 156 gol in Serie A, 42 presenze e 35 reti in Nazionale. Numeri da Mito, appunto. Numeri da – unico e solo - Rombo di Tuono.

