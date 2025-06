È ancora Michele Podda a trascinare la Meta Catania, campione d’Italia nella Serie A di calcio a 5 per la seconda stagione consecutiva. Il laterale classe 2000 di Villaspeciosa, grande protagonista anche in questa annata di futsal, ha marchiato con un gol il trionfo dei rossazzurri, che si sono imposti 3-2 in gara-2 contro il Napoli.

Dopo lo 0-2 di sabato scorso al PalaVesuvio, per la Meta Catania quella di ieri sera era la prima occasione per chiudere il conto in casa (avesse perso ci sarebbe stata gara-3 domani, sempre davanti al proprio pubblico). In un palazzetto gremito in ogni ordine di posto sblocca Turmena al 10’ con una botta terrificante su punizione che buca la barriera, poi è lui stesso a raddoppiare con uno spettacolare tiro da lontano. In chiusura di primo tempo, col video support, espulso il portiere del Napoli Bellobuono per aver toccato il pallone con la mano fuori area.

Podda, al 4’ della ripresa, firma il 3-0 con una bella conclusione in quello che – a conti fatti – diventa il gol decisivo. Sembra fatta per la Meta Catania, ma Borruto e Vavà accorciano fino al 3-2 e nel frattempo lo stesso Turmena viene espulso per doppio giallo. I siciliani devono soffrire nel finale, con le successive espulsioni di Bocão e (per gli ospiti) Guilhermão, col portiere Siqueira che all’ultimo secondo fa un miracolo con una parata sensazionale su tiro della disperazione di De Luca.

Per la Meta Catania, così come per Podda, è il secondo scudetto consecutivo e la conferma ai vertici assoluti del calcio a 5 italiano. In rosa, agli ordini di Juanra, anche un giocatore dal passato in Sardegna: il portiere brasiliano João Timm, protagonista dell’ascesa in Serie A (e della stagione nel massimo campionato, 2022-2023) del 360 GG Monastir.

