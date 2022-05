asseminello

Cagliari, vincere a Venezia per sperare nel miracolo. Giulini e Agostini spronano la squadra

Al Penzo i rossoblù non possono fallire, aspettando un inciampo della Salernitana per restare in serie A. Il presidente presenzia all’allenamento. Il mister sui social: “Fino alla fine, senza mai mollare”