Nell’ultima stagione ha messo insieme 33 presenze con il Maribor, in Slovenia. Prima di arrivare a Cagliari, con la sua ultima squadra ha pure giocato i preliminari di Champions. Tuttavia, Antoine Makoumbou arriva a Cagliari per altri obiettivi: la squadra, appena retrocessa, proverà a ritornare in Serie A con la linea verde di cui lui, a 24 anni, congolese, potrà presto dirsi interprete a pieno titolo. Centrocampista con buone attitudini nel ripiegamento, alle 12 sarà presentato alla Domus e, in quella sede, spiegherà i motivi che l’hanno spinto a scegliere Cagliari e la Serie B come trampolino di lancio per il suo futuro calcistico.

