Il terzino sinistro argentino ha personalità: “Sono qui per riportare il Cagliari dove merita di stare, mi sento pronto e spero di essere all’altezza di una squadra che giocherà per vincere tutte le partite”.

Franco Carboni, 19 anni, ex Primavera dell’Inter, che proprio i baby rossoblù ha eliminato in semifinale qualche mese fa, a un passo dal sogno scudetto, vuole la Serie A. Arriva in Sardegna in prestito, con la formula del diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri: “Spero di dare il mio contributo alla squadra, per disputare una grande stagione. Il Cagliari è un club prestigioso, che può dare a me e ad altri giovani la possibilità di crescere e di fare bene. I presupposti ci sono tutti”.

Ha le idee chiare su quella che dovrà essere la sua stagione: “Non mi pongo obiettivi nel lungo periodo, penso a vincere partita dopo partita”. Mantiene un ottimo rapporto con l’allenatore della Primavera nerazzurra, Cristian Chivu: “Mi ha dato tanto”. Oggi il primo allenamento da rossoblù: “Ho conosciuto il tecnico Liverani, mi ha dato una buona impressione”.

Ezequiel il padre, ex del Catania, ha approvato con entusiasmo la sua nuova destinazione: “Mi ha detto che è stata la scelta migliore che potessi fare”. Carboni si ispira a Perisic e non ha ancora scelto numero di maglia: “Avevo il 6, prenderò il 16 o il 26”. Alle 18 (diretta su Videolina) potrebbe giocare nell’amichevole tra i rossoblù e una selezione locale.

© Riproduzione riservata