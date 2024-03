Tutto secondo pronostico nelle prime partite dei quarti di finale playoff del torneo di Serie B Femminile. Fattore campo rispettato, in attesa dell’ultima gara, tra Antonianum Quartu e Astro, in programma stasera alle 21. I playout, invece, partiranno il primo weekend di aprile.

Nessuna distrazione. Prosegue il ruolino di marcia fatto solo di vittorie della Virtus Cagliari. Contro Su Planu, gara 1 termina 83-40. Virtussine che comandano nei primi due quarti, chiudendo sul +9 all’intervallo (35-26). Il vantaggio comincia a prendere proporzioni più ampie dalla terza frazione, sul 55-35 del 30’. Negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Fabrizio Staico continua nella sua progressione, fino al +43 della sirena finale. Miglior realizzatrice è Lussu, della Virtus, con 13 punti personali.

Super Gagliano. Risponde il Cus Cagliari che batte la Chelu Coffee&More Elmas per 66-44. Universitarie avanti in avvio (19-13 al 10’) e vantaggio che si assesta sopra la doppia cifra prima della pausa lunga (35-21 al 20’). Elmas che reagisce nella terza frazione, arriva fino al -7 (44-37 al 29’) e chiude il quarto a -11 (48-37). Negli ultimi 10’ nuova accelerazione del Cus, fino al +22 finale. Prestazione super, in casa Cus Cagliari, di Delia Gagliano, che mette a referto 30 punti personali.

In rimonta. Grazie a un’ottima seconda parte di gara, la Mercede Alghero mantiene il “fattore campo” superando il San Salvatore Selargius per 71-56. Selargine che partono bene e vanno sul +11 al 10’ (13-24). Nella seconda frazione il divario si riduce, ma il San Salvatore continua a comandare sul 29-38. Al rientro dal riposo lungo la Mercede ribalta la situazione e con un parziale di 20-4 in 10’ effettua il sorpasso, fissando il punteggio sul 49-42. Nell’ultimo quarto ancora le algheresi comandano le operazioni, vincendo con 15 lunghezze di vantaggio. Top scorer della gara è Psysmennyk, con 30 punti.

