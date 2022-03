Il Banco di Sardegna vince a Trieste e reclama il quarto posto. Il tabellone dice 75-89 e il +14 consente alla squadra sassarese di ribaltare anche il -9 dell'andata.

Davvero una vittoria convincente quella della formazione di Bucchi che soprattutto nel secondo e terzo quarto ha disputato una prestazione di altissimo livello sui due lati del campo. Grande difesa con aiuti e rotazioni e un attacco dove Robinson ha ritoccato il record di assist societario (16 passaggi smarcanti) e Bendzius ha realizzato ben 8 triple su 12 tentativi. Record di punti per Diop (13 in 17 minuti) e Logan ne ha segnati 12 per festeggiare le cento gare in biancoblù.

La cronaca -

Parte decisa la Dinamo che nel primo quarto comanda spesso ma senza mai andare oltre i due canestri di distacco: 0-5 e 12-16 al 6' con Bendzius e Mekowulu subito dentro la partita. Qualche palla che ruota sul ferro toglie ai biancoblù un legittimo vantaggio superiore.

Nel secondo quarto le triple di Logan e l'intesa Robinson-Diop produce il +10: 23-33 al 14'. Trieste si affida a Konate e Banks per dimezzare il distacco.

Il rientro di Bendzius che colpisce da tre, la vitalità dell'asse Robinson-Diop e un Logan che onora la centesima gara in biancoblù riallontanano il Banco: 31-42 al 19'. E le due triple di Bendzius (5/7 nel primo tempo) fanno toccare momentaneamente il +15 prima della tripla di Grazulis che fissa il 36-48 dell'intervallo. E Robinson è già a 9 assist.

Il terzo quarto si apre con la sesta bomba di Bendzius e due canestri in entrata di Kruslin. Il break viene allungato sino al 11-0 e Sassari arriva anche a +25 al 23'.

Trieste si scuote e prova a risalire sospinta da Davis: 50-69 al 28'.

Nell'ultimo quarto i giuliani difendono aggressivo, al limite e talvolta anche oltre il fallo e risalgono la corrente: 60-76 al 33' con Delia e Campogrande. Dal time out chiamato da Bucchi esce benissimo Treier: una tripla e tre liberi per il nuovo +20. Ma Trieste è rientrata mentalmente in gara e con Campogrande e Delia risale impetuosamente: 70-82 al 37'. La risolve con l'ottava bomba Bendzius: +17 a 98 secondi dal termine.

I tabellini-

Allianz Trieste: Banks 10, Davis 12, Konate 8, Deangeli 3, Mian 8, Delia 14, Campani ne, Cavalier, Campogrande 9, Grazulis 10, Alexander 1, Lever ne. All. Ciani.

Banco di Sardegna Sassari: Logan 12, Robinson 11, Kruslin 7, Gandini ne, Devecchi, Treier 6, Chessa ne, Burnell 2, Bendzius 26, Mekowulu 9, Gentile 3, Diop 13. All. Bucchi.

© Riproduzione riservata