Adesso è ufficiale: la Dinamo Women parteciperà per la prima volta alla EuroCup femminile targata Fiba. La squadra sassarese è nell'elenco delle due coppe europee gestite dalla Fiba Europe.

Per accedere alla regular season la squadra allenata da Antonello Restivo dovrà superare una delle teste di serie della Conference 2 in base al criterio di prossimità geografica e al numero di partecipanti per nazione.

Il 19 agosto verrà effettuato il sorteggio. La Dinamo può essere accoppaiata con una delle seguenti squadre: Flammes Carolo Basket (FRA), Tarbes Gespe Bigorre (Francia), Ensino Lugo (Spagna), CB Islas Canarias (Spagna), VOO Liege Basket (Belgio), Clube Uniao Sportiva (Portogallo), BBC Grengewald Hueschtert (Lussemburgo).

Il turno di qualificazione si svolgerà con la formula della doppia gara andata-ritorno che prevede l’andata in casa, sul parquet del PalaSerradimigni, e il match di ritorno in trasferta. Le squadre vincitrici accederanno alla regular season raggiungendo le 17 squadre della conference già qualificate.

