Il PalaVerde di Treviso ospita domani alle 18.15 una partita tra due formazioni in crisi. I padroni di casa hanno vinto solo una volta nelle ultime sette giornate e una parte del tifo resterà in silenzio nel primo quarto per contestare l'andamento della squadra guidata da Vitucci. Idem il Banco di Sardegna: un solo successo nel girone di ritorno.

All'andata vittoria per la Dinamo in volata 96-94 con protagonisti Bibbins in attacco (22 punti) e Fobbs in difesa sulla tripla di Harrison. Questa volta però Treviso schiera la possente ala Valentine e dovrebbe riavere il tiratore Olisevicius.

Coach Bulleri, che ha giocato nella Benetton quando vinceva trofei italiani ed europei, ha una formazione rimaneggiata: fuori il lungo degente Udom, ancora in stampelle il lungo Renfro e non recuperato completamente il centro Halilovic. Sarebbe stato anche il ritorno da ex di Sokolowski, ma il polacco ha lasciato l'Isola giovedì con la sua famiglia, anche se risulta ancora tesserato con Sassari.

Cinque stranieri dunque per il Banco. Possono bastare per battere un'avversaria che non riesce a ritrovarsi. Vincere significherebbe arrivare con meno ansia allo scontro diretto con Cremona.

