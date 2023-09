Techfind Selargius avanti con fiducia. La formazione di coach Righi è uscita con due successi dalla doppia amichevole disputata venerdì e sabato in Veneto contro Rhodigium e Abano Terme, formazioni ugualmente impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile di basket (ma nel Girone B).

Pur prive di Reani e Granzotto, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo i rispettivi infortuni, le selargine hanno disputato due buone gare, collaudando schemi e condizione in vista dell’esordio ufficiale, fissato per il 7 ottobre, in casa, contro Castelnuovo Scrivia.

A Rovigo le selargine (prive di Reani e Granzotto, ancora non al meglio dopo i rispettivi infortuni) hanno fatto loro un incontro giocato punto a punto per larghi tratti (79-73 il finale). Decisivo l’impatto sotto i tabelloni della coppia di lunghe El Habbab (22 personali) e Pavrette (17). In doppia cifra anche Pandori (10).

Quaranta minuti equilibrati anche ad Abano Terme, dove la top scorer è stata la francese Pavrette (16), seguita dalla playmaker Berrard (12) e da El Habbab (9).

«Le due partite sono state molto utili per trovare ritmo», ha commentato il tecnico Simone Righi, «sono state gare combattute, nelle quali si sono viste ottime cose a livello offensivo e di collaborazioni. Abbiamo inoltre potuto vedere meglio gli aspetti sui quali lavorare in vista della prima di campionato. È stato importante, allo stesso modo, saggiare il livello fisico del torneo dopo alcune amichevoli contro squadre di categoria inferiore. Torniamo in Sardegna soddisfatti per quanto fatto: siamo sulla strada giusta».

