Come si fa a battere il Bilbao lo mostra alla Dinamo un sassarese. Il play marco Spissu, in forza al saragozza, ha tirato fuori una prestazione eccellente da 18 punti e 6 assist trascinando sil suo Saragozza al successo per 82-71.

Il Saragozza ha conquistato una vittoria da playoff, mentre il Bilbao è tredicesimo nella Liga Acb, il campionato spagnolo, che viene ritenuto il migliore in Europa. Per questo le buonissime prestazioni di Spissu ne ribadiscono il valore internazionale.

Suona come un incoraggiamento per il Banco di Sardegna, che mercoledì al palaSerradimigni (20.30) inizia il Second Round della Europe Cup col match proprio contro il Bilbao.

© Riproduzione riservata