Un sinnaese al vertice della Pallacanestro Biella nella serie A2 maschile.

Damiano Olla, 31 anni, è arrivato nella città piemontese due anni fa col ruolo di team manager, dopo l’esperienza con lo stesso incarico con l’Auxilum Fiat Torino, con cui ha vinto una storica Coppa Italia grazie al successo col Brescia.

Il presidente Antonio Trada ha dichiarato nella conferenza di presentazione che “Damiano Olla si è meritato la fiducia, convincendoci a proporgli il nuovo ruolo di general manager certi delle sue capacità e della sua professionalità”.

Felicissimo Olla, che ha ringraziato presidente e società per la fiducia, garantendo impegno, dedizione e senso di responsabilità che il nuovo ruolo comporta e che la storia della società e i tifosi esigono.

"Lo sport ha fatto parte della mia vita sin dalla mia infanzia”, ha detto, “ed è il settore che ho scelto come indirizzo del mio percorso lavorativo ed accademico. Dopo la maturità scientifica ho optato per la laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive presso l'Università di Cagliari. Durante il percorso accademico di primo livello ho maturato un forte interesse per lo Sport Management, ed è così che ho deciso di sviluppare la mia tesi di laurea studiando il marketing sportivo, nello specifico il caso della Dinamo Sassari basket. Il naturale continuo di questa strada è stata l'iscrizione alla laurea magistrale in Management delle attività motorie e sportive dell'Università di Bologna presso il campus di Rimini. Il percorso accademico si è concluso nell'ottobre 2015, con la tesi dal titolo ‘La libera circolazione e il principio di non discriminazione degli atleti: gli effetti sulla Serie A italiana di Basket’”.

