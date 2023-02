Settimana di libertà per i giocatori del Banco di Sardegna. Il coach Piero Bucchi ha approfittato dello stop del campionato per la Coppa Italia e per la finestra delle nazionali per concedere sette giorni pieni di riposo alla squadra. Niente allenamenti, a parte quelli individuali di chi continua a tenersi in forma e stranieri autorizzati a rientrare in patria qualora lo desiderino.

A proposito di Coppa Italia, il colpaccio di Brescia nei quarti contro una Milano sempre più in crisi accresce i rimpianti. Al posto di Brescia ci sarebbe stata la Dinamo senza quella maledetta sconfitta al PalaSerradimigni dopo un supplementare contro la Germani. E va ricordato che domenica la squadra sassarese ha battuto proprio Brescia dopo una gara condotta per 40 minuti.

La settimana prossima i biancoblù torneranno in palestra tranne i due convocati nelle nazionali: l'ala Treier con l'Estonia e Bendzius con la Lituania.

Il campionato riprenderà il 4 marzo con una delle partite più attese: al PalaSerradimigni arriva la rivale Venezia che schiera come play titolare il sassarese Marco Spissu. Sarà un match dalle emozioni forti ma anche importante nella corsa alla migliore posizione possibile per i playoff.

© Riproduzione riservata