Rimane la coppia composta da San Salvatore Selargius e Antonianum Quartu in testa al torneo di Serie B Femminile di basket. Si stacca, infatti, la Mercede Alghero, sconfitta in casa dall’Astro.

Al comando. Le quartesi si impongono in trasferta, nel big match di giornata, contro il Cus Cagliari, per 64-77. Formazione ospite che parte forte sin dai primi minuti, andando sul +10 di fine primo quarto (7-17 al 10’). Trend che prosegue anche nel corso della seconda frazione, fino al 25-39 del 20’. Il Cus cerca la reazione e riduce il margine fino al 45-55 del 30’, ma l’Antonianum controlla l’ultimo quarto e porta a casa la settima vittoria stagionale. Top scorer della gara è Demetrio Blecic, tra le quartesi, con 32 punti. Il San Salvatore, invece, si impone nettamente, tra le mura di casa, contro Il Gabbiano (83-41 il finale). Contesa già chiusa a fine secondo quarto, sul 40-13. Nella ripresa continua la superiorità delle padrone di casa, fino al +42 finale. Miglior realizzatrice della gara è Lapa, del San Salvatore, con 22 punti.

Caduta. È quella della Mercede Alghero che cede, tra le mura di casa, contro l’Astro, per 54-59. Ospiti sempre avanti, tuttavia senza mai raggiungere la doppia cifra di vantaggio nel corso dei 40’. Nei primi 10’ il quintetto allenato da Simone Grandesso va sul +7 (11-18) e nella seconda frazione contiene il ritorno algherese sul 20-25 dell’intervallo. Il vantaggio rimane poi costante nel terzo quarto, chiuso sul 36-41. Nel parziale conclusivo, la Mercede, a 7’ dalla fine, riesce anche a mettere il naso avanti (46-44), ma l’Astro reagisce, effettua il controsorpasso e porta a casa la vittoria. A fine gara la migliore è Derekyulieva, della Mercede, con 21 punti personali.

Le altre gare. Prima vittoria stagionale per Nuoro che si impone per 66-64 contro la Virtus Cagliari. Ospiti che guidano il punteggio nel corso dei primi tre quarti (16-20 al 10’, 30-38 al 20’ e 48-52 al 30’), prima della grande reazione nuorese degli ultimi 10’. Il sorpasso delle padrone di casa arriva al 32’ (53-52), prima del lungo testa a testa fino alla sirena finale. Alla Virtus non bastano i 24 punti personali di Carla Lucchini, top scorer della gara. Vince in trasferta Nulvi, sul parquet del Su Planu (53-55). Nulvesi che, a fine terzo quarto, raggiungono il massimo vantaggio sul +8 (38-46). Le padrone di casa, negli ultimi 10’, cercano il tutto per tutto e si riportano sotto (49-50 al 37’). La compagine ospite, però, non si fa sorprendere e mantiene il margine di vantaggio fino al 40’. Nel Nulvi da segnalare i 17 punti di Martellini.

