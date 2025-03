Al via stasera, con il classico anticipo di Divisione Regionale 2, il fine settimana cestistico sardo.

Serie B Femminile. Da domani si scenderà in campo per l’ultima di regular season. Le due battistrada, Antonianum Quartu e Cus Cagliari, saranno impegnate rispettivamente contro l’Astro (in casa) e Nulvi (in trasferta). Il programma completo dell’undicesima e ultima giornata di ritorno: Antonianum Quartu-Astro, domani ore 18.30; Virtus Cagliari-Mercede Alghero, domenica ore 17.30; Elmas-San Salvatore, domenica ore 18.30; Il Gabbiano-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18.30; Basket Nulvi-Cus Cagliari, domenica ore 18. Riposa Su Planu.

Divisione Regionale 1. La capolista Demones Ozieri ospita il Basket Mogoro. Il big match di giornata, però, sarà quello tra Carbonia, seconda, e Atletico Cagliari, quarta forza del torneo. Il quadro della decima giornata di ritorno: Sap Alghero-Genneruxi, domani ore 19.30; Carbonia-Atletico Cagliari, domani ore 18.30; Iglesias-San Salvatore, domani ore 18.30; Oristano Basket-Fisiokons Aurea Sassari, domani ore 18.30; Demones Ozieri-Basket Mogoro, domani ore 18; Arzachena Basket-Elmas, domenica ore 17.30; Astro-Basket San Sperate, domenica ore 18.30. Riposa Isola Gas Terralba.

Divisione Regionale 2. Si è già giocato al sud, con la vittoria dell’Assemini in casa de La Casa del Sorriso (59-87). Oggi si prosegue con Serramanna-Marrubiu. Al nord l’imbattuto CMB Porto Torres va a far visita alla Innovyou Sennori. Sud. Ottava giornata di ritorno: La Casa del Sorriso-Assemini 59-87; Serramanna-Marrubiu, oggi ore 20.45; Condor Monserrato-Jolly Dolianova, domani ore 18; Beta-Carloforte, domani ore 19; Cus Cagliari-Azzurra Oristano, domenica ore 19; Poetto Gruppo Ena-Pol. Primavera, domenica ore 20.30; San Salvatore-Sinnai, lunedì ore 21; Elmas-Genneruxi, lunedì ore 21. Nord. Ottava giornata di ritorno: Masters Sassari-S.Elene 74-62; Macomer 2.0-Nova Pallacanestro, domani ore 17.30; New Basket Ploaghe-Olimpia Olbia, domani ore 18.30; Innovyou Sennori-CMB Porto Torres, domenica ore 20; Virtus Olbia-Demones Ozieri, domenica ore 18.30. Riposa Pallacanestro Nuoro.

© Riproduzione riservata