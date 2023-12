Sempre sotto il segno della Virtus Cagliari. Il girone di ritorno del torneo di Serie B Regionale Femminile, infatti, inizia con l’ennesima vittoria del quintetto allenato da Fabrizio Staico (la numero 11 su 11 gare disputate).

Il big match. Le virtussine erano impegnate contro una delle dirette inseguitrici, l’Antonianum Quartu. Lussu e compagne, alla fine, hanno vinto per 52-44, al termine di una gara molto combattuta e appassionante. Cagliaritane che hanno chiuso tutti i parziali avanti nel punteggio, con l’Antonianum sempre a contatto. Nei primi 10’ la Virtus va sul +9 (17-8). Nella seconda frazione le quartesi rimangono in scia, andando all’intervallo sul -8 (30-22). Lo sforzo maggiore le ragazze allenate da Tony Atella lo effettuano al rientro dal riposo lungo, riportandosi sul -3 (40-37). Negli ultimi 10’ ancora equilibrio, fino agli ultimi minuti, quando la Virtus effettua il break della sicurezza. Migliori realizzatrici della gara sono Valtcheva, della Virtus, e Ljubenovic, dell’Antonianum, con 17 punti.

L’inseguitrice. In seconda posizione, dopo la vittoria nell’ultimo impegno e la contemporanea sconfitta dell’Antonianum, rimane il Cus Cagliari. La compagine guidata da Federico Xaxa, si impone contro il San Salvatore Selargius per 67-48. All’andata le selargine fecero lo sgambetto alle universitarie. Cus sul +12 nei primi 10’ (19-7). Stesso spartito nella seconda frazione e allungo deciso prima dell’intervallo (36-17). Nel terzo quarto ancora Striulli e compagne a comandare le operazioni, fino al 59-27 del 30’. Reazione del San Salvatore negli ultimi 10’ per il -19 finale. Del Cus Cagliari la migliore realizzatrice, Gagliano con 17 punti.

Squillo algherese. Netta vittoria della Mercede che raggiunge in classifica l’Antonianum Quartu. Le ragazze allenate da Manuela Monticelli superano 87-40 il Nulvi in una sfida indirizzata già nei primi 10’ (34-6). Nei rimanenti 30’ le algheresi gestiscono e portano a casa l’ottavo successo stagionale. Nella Mercede Galluccio firma 16 punti.

Le altre. Grande equilibrio nella vittoria della Chelu Coffee&More Elmas contro l’Astro (61-52). All’intervallo avanti la formazione ospite (28-31). Astro che mantiene la testa anche al 30’ (42-43), con le padroni di casa che attuano il break a loro favore negli ultimi 10’. Nell’Elmas è Dotta la migliore, con 18 punti. Colpo esterno, infine, del Basket Quartu che batte Su Planu per 40-46. Quartesi sempre in testa nel punteggio, trascinate da una Astero da 17 punti personali.

