Sarà Cus Cagliari-Mercede Alghero la finalissima del torneo di Serie B Femminile di basket regionale. Al via, invece, lo scorso weekend, il girone di classificazione che vede impegnate le ultime 3 della regular season e 3 delle formazioni eliminate nei quarti di finale playoff.

Finale playoff. Partirà l’ultimo fine settimana di aprile la serie che decreterà la formazione vincitrice del massimo torneo sardo al femminile. Di fronte Cus Cagliari, che ha rispettato il pronostico superando in semifinale il San Salvatore Selargius (serie chiusa 2-0), e Mercede Alghero che, invece, ha eliminato l’Antonianum Quartu (prima in classifica al termine della regular season) ribaltando il fattore campo in gara 3 vincendo la serie 2-1. La finalissima, che si giocherà al meglio delle 3 gare, vedrà le universitarie poter sfruttare l’eventuale “bella” tra le mura di casa. La vincitrice della Serie B Regionale staccherà il pass per la fase degli spareggi nazionali per la promozione nella Serie A/2 femminile.

Girone Classificazione. Vittorie casalinghe nelle due partite in programma. Astro e Nulvi superano rispettivamente Su Planu e Il Gabbiano. Le prime vincono 54-48 al termine di 40’ equilibrati. Ospiti avanti al 10’ (14-16). Il sorpasso arriva prima dell’intervallo (30-27 al 20’). Il vantaggio rimane minimo al 30’ (39-38), prima del rush finale negli ultimi 10’, quando le ragazze allenate da Simone Grandesso aumentano il margine, fino al +6 del 40’. Miglior realizzatrice della gara è Ibba, del Su Planu, con 19 punti. Le nulvesi, invece, si impongono contro Il Gabbiano per 63-41. Il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni va sul +8 prima dell’intervallo (28-20). Break decisivo al rientro dagli spogliatoi, con il punteggio che segna 50-32 al 30’. Nel finale le padrone di casa gestiscono e portano a casa la vittoria. Migliori marcatrici di giornata sono Martellini, del Nulvi, e Gallus, del Gabbiano, con 16 punti. Rinviata, invece, la sfida tra Elmas e Pallacanestro Nuoro.

© Riproduzione riservata