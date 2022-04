Il Banco di Sardegna sbaglia i tiri importanti, la Reyer invece li mette dentro. Al PalaSerradimigni finisce 63-66. Venezia vince l'ottava gara nelle ultime nove e può puntare al quarto posto, la Dinamo Sassari invece difficilmente potrà andare oltre il sesto.

Venezia senza gli infortunati Daye, Theodore e Vitali, oltre che senza Sanders. Resta poi in panchina Bramos perché non al meglio. La squadra sassarese però non ne approfitta.

Meglio Venezia nel primo quarto almeno sino al 9': la difesa, uomo e zona match up, è attenta e brava a intercettare i passaggi. Il Banco finisce diverse volte a -7 (contropiede di Cerella al 7') ma Bilan e soprattutto Bendzius riavvicinano i biancoblù: 14-16 con rubata di Burnell.

Nella seconda frazione clamorosa interferenza di Mazzola che si appende al cerchio sulla tripla di Kruslin che era già dentro: gli arbitri non vedono e fischiano anzi il tecnico ai biancoblù. Risultato: Venezia scatta nuovamente avanti, 17-25 con tripla di De Nicolao.

Sassari prova a riavvicinarsi (26-29 al 17' con tripla di Logan) ma Venezia resta lucida e con De Nicolao e Tonut sprinta portando il distacco in doppia cifra: 26-38 al 19'.

Al rientro Logan si accende e segna in ogni maniera: 39-42 al 24'. Sassari si avvicina sino a -2 ma non ha mai la zampata per il sorpasso e Venezia con Cerella e Tonut riesce a restare avanti, anche perché dalla lunetta è più precisa: 46-50 l'ultimo parziale.

Si rivede l'asse Robinson-Bilan ed è parità: 53-53 al 35', ma Stone infila due triple per tenere avanti Venezia. Bilan segna da sotto per il sorpasso, ma Watt infila i due liberi del controsorpasso, però Robinson ruba palla ed è 63-62 a 69 secondi dalla fine. Ma l'ex Brooks segna e poi Tonut infila due liberi: -3 a neppure 6 secondi. Logan sbaglia la tripla del pareggio.

I tabellini

SASSARI: Pisano ne, Bilan 15 Logan 12 Robinson 7 Kruslin, Gandini ne, Devecchi, Treier 1, Burnell 5 Bendzius 19 Gentile 4 Diop All. Bucchi.

VENEZIA: Stone15 Bramos ne, Tonut 12 De Nicolao 7 Echodas, Morgan, Mazzola, Brooks 7, Cerella 10 Minincleri ne, Watt 15 All. De Raffaele.

