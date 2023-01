Il tiratore venuto dalla Lituania festeggia le 100 partite in biancoblù nella Serie A italiana tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Il traguardo lo taglierà domenica al PalaSerradimigni contro la sirvelazione Pesaro.

Arrivato tre stagioni fa alla Dinamo dal Lietuvos Rytas, col quale aveva appena vinto la coppa di Lituania, Bendzius si è ambientato in fretta nella realtà italiana. Ala che gioca nello spot “4” è essenzialmente un tiratore, che però sa anche penetrare o avvicinarsi a canestro quando il difensore è lento o fuori equilibrio.

Finora ha tenuto una media di 15,4 punti col 51% da due il 45,6% nelle triple e 4,5 rimbalzi. Il suo massimo personale lo ha toccato due volte: 29 punti sia contro Venezia che contro Tortona, nella stagione scorsa. Sia Pozzecco che Cavina e Bucchi lo hanno sempre utilizzato da titolare: 31 minuti sul parquet a dimostrazione di quanto sia fondamentale per il quintetto di Sassari.

Se al bottino nella Serie A italiana aggiungiamo anche i punti segnati in Champions si arriva a 1.799 punti. Ne manca uno per toccare quota 1.800. Alle abituali medie, chiuderà la terza stagione oltre i 2.000 punti in maglia biancoblù.

© Riproduzione riservata