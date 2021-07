Calendario subito in trasferta per la squadra sassarese nella Champions Fiba 2021/22. La Dinamo di Cavina inizia il 5 ottobre in Germania contro l'MHP Riesen Ludwigsburg. Viaggio europeo anche nel secondo turno: il 13 ottobre a Tenerife, la favorita per il primato nel girone.

La prima partita al PalaSerradimigni verrà disputata il 27 ottobre contro la vincente dei turni di qualificazione, che vedono coinvolte ben sei formazioni: Le Mans, Levski, Hapoel Eilat, Opava, Parma e Prometey.

Di nuovo in casa l'8 novembre contro i tedeschi del Ludwigsburg. Si gioca di lunedì perché la Fiba ha introdotto la novità del “monday night” data speciale per il match che viene ritenuto il più importante del turno.

Un mese dopo, l'8 dicembre, trasferta sul campo del club che ha superato le qualificazioni. Chiusura della regular season il 21 dicembre a Sassari contro Tenerife.

Da ricordare la formula: le prime classificate di ogni gruppo (in tutto otto) vanno direttamente alla Final 16, mentre seconde e terze si affronteranno al meglio delle tre gare per conquistare gli ottavi.

