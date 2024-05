Sarà un lungo weekend di basket regionale. Si parte oggi con 3 partite di Divisione Regionale 2. Il clou tra sabato e domenica, con lo spareggio che impegnerà la Virtus Cagliari in B Femminile e l’inizio della finale playoff in Divisione Regionale 1, oltre alla finalissima del girone meridionale nella ex Promozione.

Serie B Femminile. Ripartirà dal +19 (74-55) della gara di andata la Virtus Cagliari nella trasferta nelle Marche. Domani, palla a due alle 19, infatti, è in programma la gara di ritorno contro la Fe.Ba Civitianova. L’obiettivo è l’accesso al concentramento nazionale, al quale parteciperanno 4 squadre, e che metterà in palio una promozione alla prossima serie A/2. Al quintetto allenato da Fabrizio Staico, per raggiungere l’obiettivo, servirà la vittoria o, quantomeno, perdere con meno di 19 punti di scarto.

Divisione Regionale 1. Prenderà il via domenica la serie finale dei playoff. Di fronte La Casa del Sorriso Su Planu e la Klass Coral Alghero. In regular season il bilancio è in pareggio, con una vittoria per parte (Coral che si impone in casa per 85-63, successo selargino nel ritorno per 92-59). Un atto conclusivo che prometterà spettacolo in campo e fuori, tra due squadre che, intanto, hanno già conquistato l’accesso alla prossima Serie C. Vincerà il campionato chi per primo conquisterà due vittorie nella serie, con eventuale “bella” in casa del Su Planu. Il programma della Finale Playoff (gara 1): La Casa del Sorriso Su Planu-Klass Coral Alghero, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Al Sud grande attesa per gara 2 della finalissima, in programma a Mogoro, tra i padroni di casa e Carloforte. Mogoresi che si sono imposti in trasferta lo scorso weekend (58-60) e puntano a chiudere i conti davanti ai propri tifosi, che si preannunciano numerosissimi. Carloforte, invece, mira a portare la serie alla “bella”, che disputerà in casa. Al Nord l’unica che ha guadagnato l’accesso alla “Final Four” è Arzachena (2-0 su Nulvi), mentre le altre 3 sfide si sfideranno nella decisiva gara 3. Il quadro completo. Sud Playoff. Finale (gara 2): Basket Mogoro-Carloforte, domenica ore 19 (1-0). Coppa Primavera (1° di ritorno): Basket Quartu-Poetto Gruppo Ena, domenica ore 19; Condor Monserrato-Sinnai Basket, martedì ore 21. Playout (6° giornata): Marrubiu-Beta, oggi ore 21.30; Azzurra Oristano-Carbonia, oggi ore 20; Serramanna-Assemini, oggi ore 20.45; Genneruxi-Primavera, lunedì ore 21. Nord. Playoff (gara 3): Aurea Sassari-Sap Alghero, da fissare (1-1); Santa Croce Olbia-Basket 90 Masters, domani ore 20 (1-1); Pallacanestro Nuoro-CMB Porto Torres, domani ore 18.30 (1-1).

