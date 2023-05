LeBron James ha messo in dubbio il suo futuro agonistico, dopo che i Lakers sono stati eliminati nei playoff Nba della Western Conference, battuti 4-0 da Denver.

E' stato un giornalista di ESPN, colosso dei media sportivi americani, a diffondere la notizia di un possibile ritiro di LBJ a seguito di una conversazione con il giocatore in un corridoio della Crypto.com Arena. Pochi minuti prima, James era stato criptico nella conferenza stampa post partita, rispondendo a una domanda su come vede la prossima stagione.

«Vedremo cosa succede... non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Personalmente, quando si tratta di basket, ho molto a cui pensare», ha detto. La delusione lo ha naturalmente demoralizzato dopo la pesante sconfitta nella serie contro Denver, nonostante una quarta partita in cui è stato eroico, con 31 dei suoi 40 punti solo nel primo periodo. «Penso che sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient'altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera», ha detto. «Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L'ho giocata molte volte. E non è divertente per me non essere in grado di fare una finale di campionato», ha aggiunto. "LBJ" ha ancora due anni di contratto con i Lakers, l'ultimo dei quali è opzionale.

Tuttavia, ha sempre proclamato il suo desiderio di continuare a giocare almeno fino a 40 anni, per poter giocare con o contro il figlio maggiore Bronny.

