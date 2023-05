L'Olimpia ha iniziato alla grande la serie di semifinale, la Dinamo è rimasta al palo. Al Forum non c'è storia nella prima partita: 95-72, ma già 52-29 all'intervallo.

I campioni d'Italia hanno iniziato la gara mettendo gran fisicità in difesa e colpendo in transizione. Subito 3/3 del lungo Voigtmann dall'arco (ha stravinto il duello con Bendzius) e poi anche Shields e Napier a colpire da tre, con la squadra di Bucchi che è apparsa quasi sempre un giro indietro. E ha faticato da matti in attacco, come testimoniano gli appena 48 punti segnati in 30 minuti

La parola d'ordine è resettare e pensare a gara-due di lunedì che si giocherà ancora al Forum.

La cronaca. Inizio choc: il centro Vogitmann segna tre triple, Shields in transizione infila il canestro del 16-5 dopo 4'. Coach Bucchi è costretto a chiamare time out e poco dopo inizia a inserire i cambi. Milano ha però preso l'inerzia e con Shields tocca il +15.

Sassari fatica da matti contro la difesa da Eurolega dell'Olimpia, anche se almeno limita la transizione avversaria. Nel secondo quarto Diop e Robinson provano a dare spinta al Banco, ma non c'è proprio gara: -23 al riposo.

Al rientro in campo Milano continua a macinare gioco con una intensità decisamente superiore a quella del Banco, che finisce a -30. L'ultimo quarto serve se non altro per far ritrovare alla Dinamo un po' di confidenza in attacco e ridurre leggermente il distacco.

I tabellini

EA7 Emporio Armani Milano: Pangos 9 Tonut 9 Melli 9 Baron 10 Napier 7 Ricci 2 Biligha, Baldasso, Shields 10 Hines 7 Datome 10 Voigtmann 22 All. Messina

Banco di Sardegna Sassari: Jones 7 Robinson 11 Dowe 13 Kruslin 3 Devecchi, Treier 3 Chessa ne, Stephens 8 Bendzius 6 Gentile 6 Raspino 2 Diop 13 All. Bucchi.

