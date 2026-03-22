Fa la guastafeste solo per 12 minuti la Dinamo, poi Milano si ricorda i 90 anni di storia e successi e rende onore ai tanti ospiti celebrati nel lungo intervallo con la vittoria per 99-87.

Gara difficile da commentare quella che ha segnato il ritorno dell'Olimpia al Forum di Assago, perché Sassari ha mostrato tante facce diverse. La migliore quella iniziale, dove giocando con grande sicurezza e sospinta da un ottimo McGlynn e dal talento di Buie e Macon è riuscita a prendere la testa del match: 22-32 al 12'.

I padroni di casa si sono ricordati allora di come si difende in Eurolega e hanno stritolato i biancoblù: 13-0, poi addirittura 40-11 tra secondo quarto e inizio della terza frazione. I biancoblù di Mrsic sono finiti anche a -23 prima di risollevarsi grazie alla classe di Macon, alle penetrazioni del ritrovato Marshall e a una tripla di Beliuaskas che ha ridotto il divario a sole 8 lunghezze al 38'. Sono bastate due azioni giocate con lucidità perché Milano chiudesse la partita.

Migliore realizzatore Macon con 23 punti, bene anche McGlynn con 15 punti e Beliauskas con 14. Malissimo Thomas: 4 falli e nessun punto.

© Riproduzione riservata