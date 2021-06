Nella squadra del 2021/22 c'è da riempire anzitutto la casella del centro titolare. La partenza di Miro Bilan per l'estero (probabilmente in Turchia con il Tofas Bursa) lascia un vuoto da colmare. A prescindere dall'allenatore. Il sostituto del coach Gianmarco Pozzecco dovrebbe essere salvo clamorose sorprese Demis Cavina, impegnato in A2 con Torino nella finale per la promozione. In ogni caso si va su un tipo di pivot diverso, perché tecnicamente è quasi impossibile trovare un sostituto di Bilan, maestro del post basso e della gestione di palla in un gioco che prevedeva fosse anche il croato a smistare palla in attacco.

Due i nomi caldi. Il primo è quello del nigeriano Christian Mekowulu, 26enne di 205 cm, molto atletico e verticale, che a Treviso ha prodotto 13 punti col 61% da due e 6,5 rimbalzi di media nei 25 minuti trascorsi sul parquet.

Il secondo è quello di Tyler Cain, decisamente più esperto coi suoi 32 anni. A Pesaro ha avuto 11 punti e 9 rimbalzi ad incontro, confermandosi ottimo rimbalzista e buonissimo difensore.

Sia Mekowulu sia Cain possono integrarsi bene in un pacchetto che comprenderà il rientrante Ousmane Diop (ora a Torino, in A2) e probabilmente l'ala tiratrice Eimantas Bendzius, che ha buone possibilità di restare.

Il discorso degli esterni è invece legato molto alla permanenza o partenza del play Marco Spissu, impegnato in questi giorni ad Amburgo con l'Italia per un torneo di preparazione al preolimpico. Se va via Spissu il play titolare sarà uno straniero, se resta il sassarese, il suo cambio sarà uno straniero.

