Quattro anni a Sassari sono bastati per entrare in sintonia col mondo della Dinamo. E così un mese dopo aver chiuso la carriera di giocatore iniziata 21 anni fa a Verona e poi a Lumezzane, Trento, Trieste, Bologna e Varese, Luca Gandini entra nella dirigenza della società biancoblù. Il triestino, classe 1985, è stato nominato team manager della squadra maschile.

Gandini ha dichiarato: “In primis vorrei ringraziare il presidente Sardara, la società e tutta la famiglia Dinamo per l’occasione che mi è stata concessa. Ricoprire il ruolo di team manager mi aiuterà sicuramente ad affrontare meglio il distacco dal basket giocato, sono carico per questa nuova esperienza, sono consapevole che sarà molto impegnativo ma cercherò di far valere e trasmettere il bagaglio raccolto negli anni in giro per l’Italia e i valori che sono alla base del club biancoblu”.

Su Gandini si esprime così il direttore generale Jack Devecchi: “Luca è stato un perno all’interno dello spogliatoio e siamo felici di avere la sua esperienza al servizio del club. Ha fatto suoi i valori e la filosofia che permeano la Dinamo dentro e fuori dal campo e siamo sicuri che sarà un grande plus per tutti noi”.

© Riproduzione riservata