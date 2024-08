Si conclude il sogno europeo dell'Italbasket Under 16 di Giulia Olandi all'Europeo di Miskolc (Ungheria). Questo pomeriggio le azzurrine del Ct Giovanni Lucchesi sono state superate in semifinale per 61-52 dalle pari età della Finlandia, che andranno a giocarsi l'oro contro la vincente della sfida tra Spagna e Francia.

All’Italia non è bastato un primo tempo di buon livello, chiuso in vantaggio per 31-27. Trascinate dai canestri di Helasuo, nel finale le avversarie hanno preso il sopravvento (break di 16-8 negli ultimi 10 minuti) e hanno conquistato l’accesso alla finale.

Buona, in ogni caso, la prova della giovane algherese, che ha fatto registrare 8 punti (2/5 dal campo, 4/4 dalla lunetta) accompagnati da 5 rimbalzi e un assist in quasi 30 minuti sul parquet.

L'Italia tornerà in campo sabato pomeriggio (ore 18) per la finalina di consolazione che mette in palio la medaglia di bronzo.

