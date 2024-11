La prima volta del play sassarese Marco Spissu da capitano azzurro è il colpaccio sul parquet dell'Islanda 95-71. Se l'Italia fa il bis lunedì nella gara di ritorno (a Reggio Emilia) è matematicamente sicura della qualificazione anticipata a EuroBasket 2025.

Equilibrio a inizio partita, poi è ottimo l'ingresso dell'ala Akele: 12-18 al 9' col primo canestro del debuttante Grant Basile. Anche l'altro esordiente, Rossato si fa notare. Gli azzurri volano e chiudono a +15, continuano a macinare bel gioco in attacco e scappano via: 13-36 al 15' e tocca per un momento anche il +26.

Al rientro in campo manca Pozzecco per emicrania, dirige il vice Casalone, anch'egli ex Dinamo. L'Islanda ha un altro piglio e gioca molto in transizione esaltandosi e piazzando un break clamoroso di 15-0 in 5' con gli azzurri completamente in tilt in attacco, solo +9. A sbloccarla ci pensa Basile con una tripla che più tardi ne mette anche una da otto metri per riportare l'Italia a +15 al 27'.

Si va avanti un po' a elastico, ma gli azzurri mantengono comunque la doppia cifra di vantaggio e negli ultimi minuti sprintano: Spissu ruba, segna e converteil libero per il +20 al 38' che sa di epitaffio.

