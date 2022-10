Dopo aver incassato la seconda sconfitta in altrettante trasferte, l’Esperia Cagliari torna sul parquet di casa, dove due settimane fa aveva ottenuto il primo successo in C Gold.

L’avversario della quarta giornata, in programma alle 17 di sabato, sarà l’insidioso San Paolo Ostiense, che viaggia a punteggio pieno a braccetto con il Ciampino. Anche questa volta, la società granata ha scelto di offrire l’ingresso gratuito al pubblico che si recherà in via Pessagno per assistere alla gara e ci si aspetta di nuovo un palazzetto gremito.

Il Presidente. “Vogliamo avvicinare i tifosi alla squadra, regalare un momento di svago a famiglie e sportivi, con l’obiettivo di creare nuovamente entusiasmo intorno al mondo Esperia. Siamo contenti per questo inizio di campionato, ci sono tutte le premesse perché i nostri sostenitori possano assistere ad un incontro entusiasmante come quello vinto contro Stella Azzurra Viterbo nella seconda giornata”, ha sottolineato il presidente esperino Erminio Cinus.

ll primo bilancio. Un’analisi sull’andamento dell’Esperia è stata fatta invece da coach Federico Manca. “È presto per dirlo, ma finora abbiamo dimostrato di poter tenere la categoria, peraltro battendo in casa il Viterbo che, nonostante la classifica, considero la meglio stressata. In trasferta, però, dobbiamo fare qualcosa di più, adeguandoci a situazioni, ambiente e arbitraggio. Se colmiamo qualche piccola lacuna, potremo divertirci”.

Gli avversari. Sabato, come detto, arriverà in città l’imbattuta capolista San Paolo Ostiense. “Ci attende una sfida difficile. Hanno un roster giovane e un sistema di gioco molto chiaro e definito, con schemi non facilmente leggibili, impiegato fin dal settore giovanile", ha spiegato coach Manca. "Dovremo prestare attenzione in difesa e avere grande responsabilità individuale. Lo scorso anno hanno disputato una buona stagione e ora si stanno nuovamente confermando”.

