Non si sblocca la Dinamo che perde anche in Eurocup. Al PalaSerradimigni l’Estudiantes Madrid si impone 72-65 infliggendo alla squadra sassarese la quarta sconfitta stagionale. Non basta il 5/6 nelle triple di Hollingshead (22 punti) e l’ottimo primo tempo di Raca (15 punti) a un gruppo che ancora non ha abbastanza intesa, anche se i progressi rispetto al campionato sono evidenti.

Gara a strappi. Un po’ molle la squadra sassarese in avvio (0-6 e 4-10) poi inizia a difendere forte e trascinata da Raca piazza un break di 16-2 che vale il 20-12.

Nel secondo quarto l’inerzia sembra nelle mani della Dinamo che va anche a +9 al 17’, ma due triple di Treffers e Massey rianimano Madrid che riesce addirittura ad andare al riposo avanti: 29-30.

Nel terzo quarto l’Estudiantes prova a staccarsi: 29-35 al 22’. La Dinamo segna dall’arco con tre giocatrici diverse: Carangelo, Raca e Hollingshead per il break di 10-0, ma le spagnole reagiscono. Gli ultimi due minuti sono uno show di Treffers che con 7 punti riporta avanti Madrid: 48-54.

Nell’ultima frazione il distacco cresce nonostante le triple di Hollingshead: 54-62 al 34’. La Dinamo lotta ma non è ancora compatta e non riesce a raddrizzare il match.

© Riproduzione riservata