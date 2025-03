Terza sconfitta consecutiva per la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che cede nettamente in casa contro la Logiman Broni nel 20° turno della Serie A2 Femminile. Al PalaRestivo le lombarde si impongono con un eloquente 36-80, agganciando e superando le cagliaritane al sesto posto in classifica.

La gara resta in equilibrio solo per i primi cinque minuti, con la Virtus capace di replicare colpo su colpo alle iniziative ospiti (8-7). Poi Broni prende il comando e chiude il primo quarto già sul +12 (10-22). Il divario si allarga nel secondo periodo, quando le lombarde piazzano un break di 22-6 che spegne ogni speranza delle padrone di casa. All’intervallo lungo il punteggio dice 16-44: match di fatto già in archivio.

Nel secondo tempo il copione non cambia. Broni continua a spingere e allunga ulteriormente nel terzo quarto (25-63), prima di limitarsi a gestire nel finale, dando spazio alle giocatrici più giovani. Per la Virtus serata da dimenticare, con il solo apporto di Peric (8 punti) a spiccare in una serata molto complicata sotto il profilo offensivo.

Le cagliaritane di coach Staico proveranno a sfruttare la sosta della prossima settimana — legata alla Coppa Italia di Roseto, alla quale la Virtus non si è qualificata — per ricaricare energie e provare a invertire la rotta dopo la striscia negativa.

Virtus Cagliari-Pall. Broni 36-80

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 4, Cadoni 2, Trozzola 7, Pellegrini Bettoli 4, El Habbab 2, Peric 8, Valtcheva 3, Vargiu 3, Gallus 1, Pasolini, Podda ne, Anedda 2. Allenatore Staico

Logiman Broni: Nasraoui 9, Baldelli 9, Russo 14, Hartmann 12, Morra 18, Frigo, Carbonella, Reggiani, Scarsi 6, Buranella 12, Merli. Allenatore Diamanti

Parziali: 10-22; 16-44; 25-63

