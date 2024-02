Nessuna svolta, Sassari resta timida in trasferta e perde la nona gara esterna su dieci. S A Casale Monferrato si impone Tortona 79-62 che nell'ultimo quarto scappa via a suon di triple. La classifica resta così anonima, equidistante da playoff e zona pericolosa.

Gara equilibrata nel primo tempo: Charalampopoulos e Jefferson sono vivaci in attacco e quando Cappelletti rileva un Tyree un poì spento la Dinamo piazza un break di 11-1 che la porta dal 18-14 al 19-25 al 9'.

Tortona usa molto il tiro da tre e fa bene perché ha 6/11: 33-30 al 14'. I 5 punti di Jefferson rimettono in parità il punteggio: 37-37 al riposo.

Al rientro dopo l'intervallo Sassari perde tre palloni di fila e Tortona con Severini e Strautins dà la prima vera scossa al match: 48-39 al 24'. L'ingresso di Cappelletti ridà tono all'attacco e anche McKinnie incide: 50-48 al 28'. Tortona però ha un'impennata e come già nel primo quarto segna da tre allo scadere, questa volta con Ross: Sassari finisce a -9 e quello strappo manda in tilt il Banco che nell'ultimo quarto finisce sotto pesantemente confermando le difficoltà in attacco quando è lontano dal PalaSerradimigni.

