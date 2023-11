Sorteggio difficile ma non impossibile per l'Italia allenata da Gianmarco Pozzecco. Gli azzurri, inseriti in fascia due grazie all'ingresso tra le prime otto nei Mondiali, giocheranno a Porto Rico nel gironcino a tre che oltre ai padroni di casa (fascia tre) comprende anche la nazionale del Bahrein, inserita in fascia sei tra le formazioni più deboli.

Passano al turno successivo le prime due e quindi non dovrebbero esserci problemi per Marco Spissu e compagni. Nel turno successivo semifinali a incrocio con le migliori due dell'altro gironcino che comprende il Messico, la Costa d'Avorio e la Lituania di Emantas Bendzius, ala della Dinamo che si è infortunata proprio in nazionale, ai Mondiali.

Le vincenti delle semifinali si affronteranno nella finale che porta all'Olimpiade 2024 ospitata dalla Francia.

© Riproduzione riservata