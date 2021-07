I Phoenix Suns dopo 28 anni vincono la Western Conference e tornano in finale Nba. In gara 6 nella notte hanno asfaltato in trasferta i Los Angeles Clippers per 130-103, vincendo la serie per 4-2. Nella finalissima attendono i Milwakee Bucks o gli Atlanta Hawks, che al momento sono sul 2-2.

Protagonista assoluto della vittoria è il formidabile Chris Paul, autore di 41 punti. Si tratta della terza finale in assoluto per la franchigia dell’Arizona, che 28 anni fa ha perso contro i Chicago Bulls di Michael Jordan.

Non solo un campione in campo, c’è anche un sardo in panchina in questa clamorosa impresa di Phoenix. E’ Riccardo Fois, olbiese classe 1987, Director of player development.

Nei giorni scorsi aveva parlato dei segreti della sua squadra a Sky Sport: “Una crescita costante, impostata già la scorsa stagione, poi con l’arrivo di Chris Paul e Jae Crowder l’asticella si è alzata ancora di più”.

Il punto di forza? “La coesione, lo spirito di gruppo. E poi il fatto che tantissimi dei nostri ragazzi, a diversi livelli, hanno già fatto parte di programmi e squadre vincenti, sviluppando certe abitudini”.

Riccardo Fois lavora a Phoenix dal 2019, gli ci sono voluti appena due anni per portare a compimento questa storica impresa per la franchigia dell’Arizona. Ora manca l’ultimo passo per portare a casa lo storico titolo.

