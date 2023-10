Nella semifinale della Supercoppa la squadra sassarese era andata a un canestro dal colpaccio, perdendo contro Schio 57-55. Quella di sabato è quasi una rivincita: alle 19 il PalaSerradimigni ospita la sfida alle pluricampionesse d'Italia.

La Dinamo Women è reduce dalla bella vittoria in Eurocup contro le ceke del Chernutov, ma ha anche fatto un viaggio travagliato, come ha spiegato il tecnico Antonello Restivo: «Siamo rientrati a notte fonda giovedì anziché all'ora di pranzo. Dobbiamo recuperare in fretta le energie per la gara contro Schio».

La formazione vicentina resta fortissima però non sembra una schiacciasassi: ha perso la finale della Supercoppa contro la Virtus Bologna e in campionato è stata battuta da Venezia. Stesso cammino in Eurolega: due vinte e una persa, ad opera delle ungheresi del Therm. Coach Restivo sottolinea: «Non prendiamo ad esempio la semifinale della Supercoppa perché a loro mancavano alcune giocatrici. Noi comunque stiamo crescendo, le ragazze si avvicinano alla pallacanestro che vogliamo proporre».

